Vučić: Očekujemo ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će, prema njegovim saznanjima, licenca za rad NIS-a biti produžena za još 15 dana. Vučić je izjavio novinarima da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra.

"Moramo da se koncentrišemo na sopstveni privredni rast i da ga podižemo" Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija mora da se koncentriše na sopstveni privredni rast i dodao da ne može da razume one koje ne zanima da se bore za to. "Mi ostvarujemo i pravimo važne kanale za napredak naše i industrije i poljoprivrede i svega drugog, jer kao što vidite, Gruzini se bore za izvoz svojih vina, za izvoz svojih poljoprivrednih proizvoda. Nije im lako, nije im