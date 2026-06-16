Vučić sa premijerom Gruzije: Pred nama period još konkretnije saradnje

RTS pre 2 sata
Vučić sa premijerom Gruzije: Pred nama period još konkretnije saradnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete, Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Vučić na ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio premijer Gruzije Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze. "Zahvalan na srdačnom gostoprimstvu i pažnji koju su domaćini ukazali delegaciji Srbije tokom ove posete. Verujem da upravo ovakvi susreti dodatno doprinose međusobnom razumevanju i jačanju prijateljskih veza između Srbije i Gruzije, a radujem se prilici da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Predsednik: Očekujem ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra; Kobahidze: Poseta Vučića prelomni momenat u…

Predsednik: Očekujem ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra; Kobahidze: Poseta Vučića prelomni momenat u odnosima dve zemlje

RTV pre 3 minuta
Predsednik Srbije uživo iz Gruzije Vučić: Gruziju posmatramo i kao bratski narod, potpisaćemo ugovor o slobodnoj trgovini…

Predsednik Srbije uživo iz Gruzije Vučić: Gruziju posmatramo i kao bratski narod, potpisaćemo ugovor o slobodnoj trgovini "Siguran sam da radimo dobar posao" (video)

Dnevnik pre 1 sat
Glamočić u Tbilisiju dogovara slobodnu trgovinu

Glamočić u Tbilisiju dogovara slobodnu trgovinu

Politika pre 1 sat
Vučić na ručku sa premijerom Gruzije: "Ovakvi susreti dodatno doprinose jačanju prijateljskih veza" (foto)

Vučić na ručku sa premijerom Gruzije: "Ovakvi susreti dodatno doprinose jačanju prijateljskih veza" (foto)

Blic pre 2 sata
Vučić u Tbilisiju razgovarao sa predsednikom parlamenta Gruzije o jačanju saradnje

Vučić u Tbilisiju razgovarao sa predsednikom parlamenta Gruzije o jačanju saradnje

Serbian News Media pre 2 sata
Brnabić zamolila Stevanovića: Slovenija da bude glasnija u podršci Srbiji na evropskom putu

Brnabić zamolila Stevanovića: Slovenija da bude glasnija u podršci Srbiji na evropskom putu

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić na ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije

Vučić na ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGruzijaPredsednik SrbijeSrbija GruzijaPoljoprivreda

Politika, najnovije vesti »

Politikolozi: Miting pred Vidovdan SNS-u služi da „pokaže mišiće” i skrene fokus sa studentske pobune

Politikolozi: Miting pred Vidovdan SNS-u služi da „pokaže mišiće” i skrene fokus sa studentske pobune

Mašina pre 34 minuta
Predsednik: Očekujem ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra; Kobahidze: Poseta Vučića prelomni momenat u…

Predsednik: Očekujem ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra; Kobahidze: Poseta Vučića prelomni momenat u odnosima dve zemlje

RTV pre 3 minuta
Tamara Vučić posetila region Kaheti sa suprugom predsednika Gruzije Tamar Bagrationi

Tamara Vučić posetila region Kaheti sa suprugom predsednika Gruzije Tamar Bagrationi

RTV pre 39 minuta
Pokret za odbranu KiM u RS predstavljen u Banjaluci

Pokret za odbranu KiM u RS predstavljen u Banjaluci

Danas pre 4 minuta
Zbor Vranje 017 osudio uznemirujuće poruke upućene redakciji Vranje news

Zbor Vranje 017 osudio uznemirujuće poruke upućene redakciji Vranje news

Vranje news pre 34 minuta