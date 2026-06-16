Vučić sa premijerom Gruzije: Pred nama period još konkretnije saradnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete, Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Vučić na ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio premijer Gruzije Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze. "Zahvalan na srdačnom gostoprimstvu i pažnji koju su domaćini ukazali delegaciji Srbije tokom ove posete. Verujem da upravo ovakvi susreti dodatno doprinose međusobnom razumevanju i jačanju prijateljskih veza između Srbije i Gruzije, a radujem se prilici da