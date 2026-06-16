Hatami: Razlog za poraz SAD i Izraela bila je greška u proceni iranskog naroda

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Hatami: Razlog za poraz SAD i Izraela bila je greška u proceni iranskog naroda

TEHERAN - Vrhovni komandant iranske vojske general-major Amir Hatami izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu ostvarili nijedan cilj zbog kojih su počeli rat protiv Irana, kao i da je razlog za njihov poraz bila greška u proceni iranskog naroda.

Hatami je, na ceremoniji povodom šeste godišnjice dodele Medalje posvete Oficirskom univerzitetu Imama Alija, kazao da je iranska vojska i tokom dvanaestodnevnog rata prošle godine u junu, i tokom 40-dnevnog rata u februaru, martu i aprilu, "snažno branila zemlju, ali da je bila žestoko napadnuta", prenosi agencija Tasnim. "Neprijatelj je u svojim strateškim ciljevima naveo da želi da se Iran preda, da želi da uništi Islamsku Republiku i sa potpunom drskošću je
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