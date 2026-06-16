Remi fudbalera Irana i Novog Zelanda u Los Anđelesu, Saudijske Arabije i Urugvaja u Majamiju

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Remi fudbalera Irana i Novog Zelanda u Los Anđelesu, Saudijske Arabije i Urugvaja u Majamiju

LOS ANĐELES, MAJAMI - Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešeno 2:2 u utakmici prvog kola G grupe na Svetskom prvenstvu.

Novi Zeland je dva puta vodio golovima Elajdže Džasta u sedmom i 54. minutu, ali se Iran vraćao pogocima Famina Rezajena u 32. i Mohameda Mohebija u 64. minutu. U prvom meču grupe Belgija i Egipat odigrali su 1:1. U drugom kolu sastaju se: Belgija - Iran i Novi Zeland - Egipat. Navijači Irana razvili transparent u znak sećanja na poginulu decu iz Minaba Navijači Irana razvili su u ponedeljak tokom utakmice prvog kola Svetskog prvenstva protiv Novog Zelanda
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