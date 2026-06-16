Set izmena za unapređenje pravosudnih zakona sutra pred narodnim poslanicima

BEOGRAD - U skupštinsku proceduru danas su ušli predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije, nakon što su pribavljenja pozitivna mišljenja Venecijanske komisije, Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva.

Reč je o Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva, kao i Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu precizirani su uslovi,