Vrednost radova izvođača iz Srbije u inostranstvu prošle godine 19,3 milijardi dinara

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Vrednost radova izvođača iz Srbije u inostranstvu prošle godine 19,3 milijardi dinara

BEOGRAD - Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Srbije izveli u inostranstvu u 2025. godini iznosila je 19,312 milijardi dinara objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Ruskoj Federaciji, 21,9 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Holandiji, 16,9 odsto, Crnoj Gori, 16,1 odsto, Nemačkoj, 13,9 odsto i Ugandi, 8,7 odsto. Posmatrano prema vrsti građevina, u 2025. godini na zgradama su izvedeni radovi u vrednosti 4,96 milijardi dinara, što čini 25,7 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova. Ukupan broj radnika iz Srbije koje su naši izvođači
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