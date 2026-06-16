Akademski plenum: Novosadski tabloid ugrožava bezbednost profesora Fakulteta tehničkih nauka

Akademski plenum saopštio je danas da je jedan tabloid koji izlazi u Novom Sadu i za koji navode da je službeni glasnik gradskog odbora Srpske napredne stranke u tom gradu, „u stilu devedesetih i radikalskim rečnikom mržnje“ targetirao dva profesora Fakulteta tehničkih nauka i na taj način im ugrozio bezbednost. „Kampanja laži koja se vodi protiv univerzitetskih profesora koji su stali uz svoje studente dostigla je svoj vrhunac kada su profesori Darko Marčetić i