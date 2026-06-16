Vučić: SAD će izvesno smanjiti prisustvo u KFOR-u ali se suštinski neće mnogo toga promeniti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će SAD „sasvim izvesno“ smanjiti prisustvo u misiji KFOR ali da to, po njegovim rečima, neće suštinski mnogo toga promeniti u pogledu položaja Srba na Kosovu i Metohiji.

Evropska komanda SAD (EUCOM) potvrdila je ranije danas da će na osnovu provene rizika, izvršiti „fazno prilagođavanje“ američkog doprinosa misiji KFOR. „Vašington će sasvim izvesno pomalo da smanjuje prisustvo svojih trupa a drugi će da drže na istom nivou. Suštinski se neće mnogo toga promeniti“, kazao je predsednik novinarima srpskih medija u Tbilisiju posle razgovora s premijerom i predsednikom parlamenta Gruzije, Iraklijem Kobahidzeom i Šalvom Papuašvilijem.