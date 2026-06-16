Vučić u Gruziji: Bilateralni odnosi sve bolji, Srbija će u Tbilisiju otvoriti ambasadu

Srbija će otvoriti ambasadu u Gruziji, i potpisati Sporazum o slobodnoj trgovini, a bilateralni odnosi su „sve bolji“, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za novinare gruzijskog premijera Iraklija Kobahidzea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji boravi u zvaničnoj poesti Gruziji. „Veoma sam srećan što posle nešto više od 30 godina uspostavljanja diplomtsih odnosa Srbije i Gruzije sam prvi predsednik koji je došao u zvaničnu posetui. Mi Gruziju doživljavamo