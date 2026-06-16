Iranac podigao veliku prašinu: Pogledajte kako je proslavio gol

Mohamad Mohebi je postigao pogodak za veliki bod Irana protiv Novog Zelanda u prvom meču na Svetskom prvenstvu.

Iran je remijem započeo učešće na Mundijalu, a nakon utakmice priča se o proslavi pogotka koja je podignula mnogo prašine. Dvadesetsedmogodišnji Mohebi postigao je pogodak za konačnih 2:2 u 64. minutu i tako spasao svoj tim poraza nakon što je Novi Zeland dva puta bio u vođstvu. Osim samog gola, pažnju je privukla i njegova proslava, odnosno gesitkulacija pucanje prema tribinama.