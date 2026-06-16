Iranac podigao veliku prašinu: Pogledajte kako je proslavio gol

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Iranac podigao veliku prašinu: Pogledajte kako je proslavio gol

Mohamad Mohebi je postigao pogodak za veliki bod Irana protiv Novog Zelanda u prvom meču na Svetskom prvenstvu.

Iran je remijem započeo učešće na Mundijalu, a nakon utakmice priča se o proslavi pogotka koja je podignula mnogo prašine. Dvadesetsedmogodišnji Mohebi postigao je pogodak za konačnih 2:2 u 64. minutu i tako spasao svoj tim poraza nakon što je Novi Zeland dva puta bio u vođstvu. Osim samog gola, pažnju je privukla i njegova proslava, odnosno gesitkulacija pucanje prema tribinama.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Remi Belgije i Egipta na Svetskom prvenstvu

Remi Belgije i Egipta na Svetskom prvenstvu

Nedeljnik pre 18 minuta
Iranac proslavom gola izazvao haos! Amerika i internet gore zbog kontroverznog gesta - pogledajte šta je uradio! (video)

Iranac proslavom gola izazvao haos! Amerika i internet gore zbog kontroverznog gesta - pogledajte šta je uradio! (video)

Kurir pre 53 minuta
Šta ti bi? Iranac postigao gol na američkom tlu, pa "upucao" publiku VIDEO

Šta ti bi? Iranac postigao gol na američkom tlu, pa "upucao" publiku VIDEO

B92 pre 28 minuta
Neverovatan dan na Svetskom prvenstvu VIDEO

Neverovatan dan na Svetskom prvenstvu VIDEO

B92 pre 1 sat
Političke prepreke nisu zaustavile Iran - atraktivan remi sa Novim Zelandom na početku turnira

Političke prepreke nisu zaustavile Iran - atraktivan remi sa Novim Zelandom na početku turnira

RTS pre 2 sata
Raspored na Mundijalu (6. dan): Mesi konačno na terenu, svi čekaju da vide Halandov debi na Svetskom prvenstvu

Raspored na Mundijalu (6. dan): Mesi konačno na terenu, svi čekaju da vide Halandov debi na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata
"To nije smelo da se desi" Selektor Irana izašao pred kamere, pa progovorio bez zadrške!

"To nije smelo da se desi" Selektor Irana izašao pred kamere, pa progovorio bez zadrške!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoIran

Sport, najnovije vesti »

Remi Belgije i Egipta na Svetskom prvenstvu

Remi Belgije i Egipta na Svetskom prvenstvu

Nedeljnik pre 18 minuta
Tunis ekspresno našao selektora, Renar preuzima "orlove iz Kartagine"

Tunis ekspresno našao selektora, Renar preuzima "orlove iz Kartagine"

RTS pre 18 minuta
Vojvodina danas saznaje rivala u Ligi Evrope - Ne zna se ko je neprijatniji

Vojvodina danas saznaje rivala u Ligi Evrope - Ne zna se ko je neprijatniji

Sportske.net pre 8 minuta
Đani Infantino ne uništava samo fudbal, već i čitavu planetu: Dva leta predsednika FIFA dnevno koja su dokaz bahatosti van…

Đani Infantino ne uništava samo fudbal, već i čitavu planetu: Dva leta predsednika FIFA dnevno koja su dokaz bahatosti van svake pameti!

Hot sport pre 13 minuta
Kakav meč smo gledali: Iran i Novi Zeland priredili spektakl na Mundijalu!

Kakav meč smo gledali: Iran i Novi Zeland priredili spektakl na Mundijalu!

Hot sport pre 43 minuta