Mundijal UŽIVO: Razigrane policajke, bujne grudi i tuča navijača

Pred nama je šesti dan Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kao i prethodnih nekoliko dana na programu su četiri utakmice, a uz dešavanja na njima u našem live blogu možete videti i ostale zanimljive sadržaje vezane za dešavanja na 23. Mundijalu. Iza nas je još jedan dan koji je doneo mnogo uzbuđenja na fudbalskim terenima. Videli smo prvo veliko iznenađenje na Mundijalu i heroje sa Zelenortskih Ostrva na čelu sa 40-godišnji veteranom ma golu Vozinjom, koji je zbog sjajnih odbrana protiv Španije ( 0:0) samo tokom meča dobio