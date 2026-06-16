UŽIVO: Francuzi imaju sreće što je 0:0 na poluvremenu!

Došlo je vreme da svoj nastup na Mundijalu započne i aktuelni vicešampion, selekcija Francuske.

Neće želeti Francuzi da im se ponovi 2002, kada su na SP došli došli kao šampioni sveta, a u prvom kolu poraženi od Senegala. Upravo im je ova afrička selekcija protivnik na otvaranju u grupi I. Meč se igra na Metlajf stadionu u Nju Džersiju, Njujork. Francuska je dvostruki šampion sveta, dok je Senegal najveći uspeh imao upravo pomenute 2002, kada je stigao do četvrtfinala. U istoj grupi su i Irak i Norveška. Podsetimo, u prvoj utakmici Mundijala u Japanu i Južnoj