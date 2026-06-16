Predlozi izmena seta pravosudnih zakona ušli u skupštinsku proceduru, sazvana vanredna sednica

Sputnik pre 1 sat
Predlozi izmena seta pravosudnih zakona ušli u skupštinsku proceduru, sazvana vanredna sednica

Predlozi izmena seta pravosudnih zakona, koje je u ponedeljak utvrdila Vlada Srbije, ušli su danas u skupštinsku proceduru. Ana Brnabić, predsednik Narodne skupštine, sazvala je za sutra vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona.

Reč je o Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva, kao i Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Izmene ovih pravosudnih zakona usvojila je u januaru Skupština Srbije, a nakon primedbi iz
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