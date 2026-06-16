Vašington bi uskoro mogao ponovo uvesti sankcije ruskoj nafti, rekao je američki lider Donald Tramp.

On tvrdi da cene energenata brzo opadaju nakon početka tranzita brodova kroz Ormuski moreuz. Očekuje se da će tranzit kroz te vode biti u potpunosti nastavljen u petak nakon potpisivanja memoranduma između Vašingtona i Teherana. Podsetimo, Zapad je pooštravao ekonomski pritisak na Rusiju zbog ukrajinske krize, što je u Evropi i SAD ispraćeno rastom cena struje, goriva i hrane. U Moskvi su više puta poručili da će se Rusija izboriti sa sankcijama i da je Zapad