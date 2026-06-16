UŽIVO Tramp: Dogovor sa Iranom prešao u drugu fazu; Teheran: Počelo ukidanje pomorske blokade SAD

Sputnik pre 28 minuta
UŽIVO Tramp: Dogovor sa Iranom prešao u drugu fazu; Teheran: Počelo ukidanje pomorske blokade SAD

Iranski šef dilomatije Abas Arakči rekao da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i SAD i da je prva faza koja se odnosi na okončanje rata, pitanje Ormuskog moreuza i deblokadu iranskih aktiva, završena. Predsednik SAD Tramp potvrdio završetak prve faze pregovora. Iran tvrdi da su SAD počele sa ukidanjem pomorske blokade.

Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu, prenela je novinska agencija Tasnim. Tramp je ponovio da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio tvrdnje da SAD planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.
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