UŽIVO Tramp: Dogovor sa Iranom prešao u drugu fazu; Teheran: Počelo ukidanje pomorske blokade SAD

Iranski šef dilomatije Abas Arakči rekao da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i SAD i da je prva faza koja se odnosi na okončanje rata, pitanje Ormuskog moreuza i deblokadu iranskih aktiva, završena. Predsednik SAD Tramp potvrdio završetak prve faze pregovora. Iran tvrdi da su SAD počele sa ukidanjem pomorske blokade.

Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu, prenela je novinska agencija Tasnim. Tramp je ponovio da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio tvrdnje da SAD planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.