Donald Tramp dodeljuje trofej pobedniku Svetskog prvenstva, FIFA promenila pravila zbog američkog predsednika

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp biće taj koji će na kraju Svetskog prvenstva u fudbalu dodeliti trofej pobedniku i novom osvajaču, prenose svetski mediji.

Time će doći do određenih promena FIFA pravila, pošto je do sada normalno bilo da pehar uručuje predsednik ove organizacije, što je u ovom trenutku Đani Infantino. Međutim, prema pisanju svetskih medija, FIFA nema ništa protiv da Donald Tramp izađe na teren u Njujorku na stadionu "MetLife" i uruči pehar pobedniku, a potom ostane sa njima dok traje veliko slavlje. Pored toga, očekuje se da završnoj ceremoniji prisustvuju i najviše zvanice Kanade i Meksika. Ovo neće