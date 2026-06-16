"Drugi dan završnog ispita protekao regularno i u najboljem redu", oglasio se ministar Dejan Vuk Stanković!

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je drugi dan završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda rešavali test iz matematike protekao regularno i u najboljem redu. - Nije bilo primedbi na regularnost i utvrđene procedure.

U komunikaciji smo sa svim akterima u realizaciji završnog ispita, kako bi i sutrašnji dan, kada učenici polažu treći test protekao bez problema - naveo je ministar. Učenici će sutra, od 9.00 do 11.00 časova, polagati i poslednji treći test u okviru završnog ispita iz jednog od pet predmeta koji su mogli da izaberu, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Najviše učenika opredelilo se da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Učenici