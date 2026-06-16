Kakav šok za Englesku: Tuhel ostao bez važnog igrača na Mundijalu, stiže zamena

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs
Kakav šok za Englesku: Tuhel ostao bez važnog igrača na Mundijalu, stiže zamena

Defanzivac Njukasla Tino Livramento propustiće Svetsko prvenstvo, nakon što je zadobio povredu mišića samo dan pre prve utakmice reprezentacije Engleske na turniru, prenosi "SunSport".

Selektor Engleske Tomas Tuhel bio je primoran da reaguje u poslednjem trenutku, a poverenje je ukazao fudbaleru Čelsija, Trevohu Čalobi. Prema pravilima FIFA, reprezentacije imaju pravo na izmenu u sastavu od 26 igrača najkasnije 24 sata pre odigravanja prve utakmice u grupnoj fazi, ali isključivo u slučaju ozbiljne povrede. Livramento (23) je bio projektovan kao jedan od ključnih igrača u Tuhelovom sistemu zbog svoje polivalentnosti. Defanzivac "svraka" je tokom
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