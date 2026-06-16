Milijarde za srpske neimare: Naši građevinci pokorili strana tržišta, Rusija i Holandija na vrhu liste

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Milijarde za srpske neimare: Naši građevinci pokorili strana tržišta, Rusija i Holandija na vrhu liste

Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Srbije izveli u inostranstvu u 2025. godini iznosila je 19,312 milijardi dinara objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Ruskoj Federaciji, 21,9 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Holandiji, 16,9 odsto, Crnoj Gori, 16,1 odsto, Nemačkoj, 13,9 odsto i Ugandi, 8,7 odsto. Posmatrano prema vrsti građevina, u 2025. godini na zgradama su izvedeni radovi u vrednosti 4,96 milijardi dinara, što čini 25,7 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova. Ukupan broj radnika iz Srbije koje su naši izvođači
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Sudija sačuvao "glavu": Tražili da se izbaci sa Mundijala zbog neonacističkog gesta

Sudija sačuvao "glavu": Tražili da se izbaci sa Mundijala zbog neonacističkog gesta

Kurir pre 1 sat
Ukrajinska flota dobila moćno pojačanje! Holandska neman stiže u ruke Kijeva (foto)

Ukrajinska flota dobila moćno pojačanje! Holandska neman stiže u ruke Kijeva (foto)

Kurir pre 1 sat
Crna Gora privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo u EU

Crna Gora privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo u EU

Danas pre 2 sata
Vojnici odlučuju ishod u Ukrajini

Vojnici odlučuju ishod u Ukrajini

Politika pre 1 sat
Najgori tim Evrolige godinama unazad postaje strah i trepet, Zvezdi i Partizanu će i protiv njih biti teško

Najgori tim Evrolige godinama unazad postaje strah i trepet, Zvezdi i Partizanu će i protiv njih biti teško

Telegraf pre 1 sat
Vučić učestalo optužuje Crnu Goru za hibridno mešanje, kao i Hrvatsku: Šta su razlozi?

Vučić učestalo optužuje Crnu Goru za hibridno mešanje, kao i Hrvatsku: Šta su razlozi?

Danas pre 5 sati
UŽIVO: Saudijci vode protiv Urugvaja! Muslera bio nemoćan

UŽIVO: Saudijci vode protiv Urugvaja! Muslera bio nemoćan

Sport klub pre 1 dan

Ključne reči

Crna GoraHolandijaRusijaNemačkaZavod za statistikurepublicki zavod za statistiku

Najnovije vesti »

Krcat autobus se survao u provaliju! Poginulo preko 30 ljudi, horor prizor sa mesta nesreće (foto)

Krcat autobus se survao u provaliju! Poginulo preko 30 ljudi, horor prizor sa mesta nesreće (foto)

Kurir pre 17 minuta
Saudijci se borili i izborili sa Urusima: Novo iznenađenje u SAD

Saudijci se borili i izborili sa Urusima: Novo iznenađenje u SAD

Euronews pre 2 minuta
Saudijska Arabija stala nadomak senzacije ali pokazala da je noćna mora za Južnoamerikance - Urugvaj se prekasno probudio

Saudijska Arabija stala nadomak senzacije ali pokazala da je noćna mora za Južnoamerikance - Urugvaj se prekasno probudio

Nova pre 2 minuta
UŽIVO Razočarao i Urugvaj - kasno buđenje dovoljno samo za bod VIDEO

UŽIVO Razočarao i Urugvaj - kasno buđenje dovoljno samo za bod VIDEO

B92 pre 12 minuta
EU i Moldavija otvorile prvi pregovarački klaster o pristupanju

EU i Moldavija otvorile prvi pregovarački klaster o pristupanju

Politika pre 12 minuta