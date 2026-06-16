Milijarde za srpske neimare: Naši građevinci pokorili strana tržišta, Rusija i Holandija na vrhu liste

Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Srbije izveli u inostranstvu u 2025. godini iznosila je 19,312 milijardi dinara objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Ruskoj Federaciji, 21,9 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Holandiji, 16,9 odsto, Crnoj Gori, 16,1 odsto, Nemačkoj, 13,9 odsto i Ugandi, 8,7 odsto. Posmatrano prema vrsti građevina, u 2025. godini na zgradama su izvedeni radovi u vrednosti 4,96 milijardi dinara, što čini 25,7 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova. Ukupan broj radnika iz Srbije koje su naši izvođači