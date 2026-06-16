Mundijal pomera granice fudbala, Svetsko prvenstvo već piše istoriju, ovo se dogodilo po prvi put

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
Mundijal pomera granice fudbala, Svetsko prvenstvo već piše istoriju, ovo se dogodilo po prvi put

Svetsko prvenstvo koje je pre pet dana počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi već je istorijsko.

Broj reprezentacija (48) do sada nije viđen na najvećoj planetarnoj smotri, a sada dolazimo do još jednog podatka koje govori o kakvom takmičenju je svet. Iako su mnogi fudbalski analitičari smatrali (neki i dalje) da je mnogo reprezentacija zalutalo na Mundijal, u prvih 16 utakmica zabeleženo je čak osam remija, a Zelenortska ostrva napravila su najveće iznenađenje i otkinuli bod Španiji. Po prvi put u istoriji Svetskog prvenstva u 16 odigranih utakmica imamo
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