Nebo nad većim delom Srbije vedro, ali nad ovim delom pucaju jaki gromovi: Evo gde preti potop, moguće nevreme

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs
Nebo nad većim delom Srbije vedro, ali nad ovim delom pucaju jaki gromovi: Evo gde preti potop, moguće nevreme

Nebo nad većim delom Srbije je vedro, a takvo vreme ostaće i tokom večeri.

Istovremeno, na krajnjem jugu zemlje pljušti kiša. Preko južnih delova Kosova i Metohije premeštaju se snažni grmljaviski procesi sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Na udaru su Šar planina, šire područje Prizrena i Štrpca. Na ovom području do kraja dana očekuju se obilni pljuskovi, jaki gromovi, lokalno olujni vetar i grad. Očekuje se da u kratkom vremenskom intervalu padne i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru. Prethodno su pljuskovi sa grmljavinom
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