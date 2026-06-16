Nema preživelih u padu B-52 u Kaliforniji: Poginulo svih osmoro članova posade bombardera

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Nema preživelih u padu B-52 u Kaliforniji: Poginulo svih osmoro članova posade bombardera

Veruje se da je svih osam članova posade izgubilo život nakon pada bombardera B-52 ubrzo po poletanju iz vazduhoplovne baze Edvards, severoistočno od Los Anđelesa,.

Hitne službe odmah su reagovale na nesreću u kojoj je učestvovao bombarder B-52 Stratofortress, a iznad mesta pada uzdizao se veliki stub crnog dima. Avion je poleteo oko 11,20 po lokalnom vremenu tokom rutinske testne misije, preneo je CNN. Na licu mesta ostala je velika spaljena površina pored piste, dok su ostaci letelice bili teško prepoznatljivi zbog razaranja izazvanog udarom i požarom. Aerodrom je zatvoren, dolazni avioni preusmereni, a pristup civilnim
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