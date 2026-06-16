Ovo je vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori: Napravio oazu mira, kuća od drveta - tu planira da se preseli

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Ovo je vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori: Napravio oazu mira, kuća od drveta - tu planira da se preseli

Glumac Vuk Kostić na Mokroj Gori poseduje vikendicu koju je uredio po svojoj meri, a na društvenim mrežama je u više navrata pokazao kako izgleda njegova oaza na planini.

Kuća je sva od drveta, dok je okolo zelenilo i nekoliko pomoćnih objekata. Glumac je jednom prilikom otkrio da u budućnosti planira da se preseli na ovu lokaciju. - Ako prođe autoput do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd - izjavio je ranije Vuk Kostić, pokazujući svoju spremnost da se potpuno preseli iz grada. Inače, Vuk Kostić, koji je bio poznat kao večiti neženja, stao je na ludi kamen! Kako se navodi, glumac se
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