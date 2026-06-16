Pogledajte prelep gol Novog Zelanda protiv Irana: Majstorija zvezde Premijer lige, a onda sjajan volej!

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
Pogledajte prelep gol Novog Zelanda protiv Irana: Majstorija zvezde Premijer lige, a onda sjajan volej!

Fudbaleri Irana i Novog Zelanda igrali su veoma otvoreno na samom startu svoje utakmice Grupe G na Svetskom prvenstvu, a to nam je donelo pogodak već u ranoj fazi meča i to u 7. minutu! Na veliko iznenađenje svih, poveo je Novi Zeland i to nakon što je Iran imao ogromnu inicijativu tokom uvodnih pet minuta meča.

Ipak, sve se vrlo brzo okrenulo na tas tima iz Okeanije. Lepo je "sevnula" kontra novozelandskog tima, gde je najzaslužniji za sve bio sjajni Kris Vud, jedna od zvezdi Premijer lige Engleske, koji je uštopovao i smirio loptu, pre nego što je rešio da je prosledi svom saigraču Elajdži Džastu. Ovaj nije mnogo razmišljao, već je šutirao iz voleja sa oko 14 metara i lopta je završila u mreži. Bio je to pogodak za sjajan start meča. Pogledajte kako je sve izgledalo na
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