Sutra treći dan male mature, osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sutra treći dan male mature, osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji sutra će, trećeg dana male mature, polagati test iz izbornog predmeta od 9.00 do 11.00 časova.

Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad. Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a danas su
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