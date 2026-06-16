U toku redovna obuka tenkista Vojske Srbije na poligonu kod Niša

Pripadnici tenkovskog bataljona iz sastava Treće brigade Kopnene vojske intenzivno se obučavaju na poligonu u okolini Niša u cilju daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, u okviru početne faze vrši se obuka tenkista na trenažeru za obuku posade tenka M-84, koji omogućava sticanje i usavršavanje znanja iz oblasti upravljanja tenkom, nišanjenja i rukovanja naoružanjem, uz mogućnost analize i unapređenja rada, a u nastavku, na poligonu, prolaze taktičku obuku. Komandant 36. tenkovskog bataljona Igor Savić istakao je da se obuka izvodi u svim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uslovima kako bi jedinica bila