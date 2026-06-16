Već pljušti! Jaki pljuskovi sa grmljavinom pogodiće ove delove Srbije: Neka se pripremi ovi gradovi

U ovom času već pljušti na krajnem jugozapadu Srbije, a ima i pljuskova sa grmljavinom.

Do kraja dana na jugozapadu Srbije se usled jačeg ravoja oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom na južnom delu Pešterske visoravni i u Metohiji. Lokalno se očekiju i izraženiji pljuskovi, uz jače grmljavinske procese. Oni će naročito biti izraženi na području Tutina, Istoka i Peći. U ostalim predelima Srbije i u Beogradu očekuje se vedro. Trenutne temperature u većem delu Srbije su od 26 do 28 stepeni, u Beogradu je 27. Sjenica meri 22,