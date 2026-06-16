Prethodne nedelje 688 saobraćajnih nezgoda

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Prethodne nedelje 688 saobraćajnih nezgoda

Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 688 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 3, a povređeno 343 lica.

Od danas počinje sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, a koja se istovremeno sprovodi u 34 zemlje, članice ROADPOL mreže saobraćajnih policija Evrope. Saobraćajna policija će u kontroli angažovati sve raspoložive resurse, uređaje i opremu u cilju zaštite života na našim putevima. Ističemo da je u prvih pet meseci ove godine saobraćajna
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