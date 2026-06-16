Indoneziju pogodio razoran zemljotres: Odmah usledio niz snažnih potresa, izdato hitno upozorenje na cunami (foto/video)

Večernje novosti pre 16 minuta
Indoneziju pogodio razoran zemljotres: Odmah usledio niz snažnih potresa, izdato hitno upozorenje na cunami (foto/video)

INDONEZIJSKO ostrvo Sulavesi danas je pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: X printskrin/Irene Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara. The M6.7 Central Sulawesi earthquake damaged the Untad/Universitas Tadulako Palu auditorium and the Sigi Regency Office building. #gempa #lindol #sismo 🎥 daryono_eq_talk, raffysyam92 https://t.co/lUCbIVjUS2 pic.twitter.com/72PHca8IJN — GeoTechWar (@geotechwar) June 16, 2026 Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija. 📹 Vídeo | 🇮🇩 #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw -
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