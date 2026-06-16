Kakva pobeda srpskog tenisera: Hamad Međedović izbacio šestog nosioca u Kvinsu

HAMAD Međedović je dobro počeo deo sezone koji se igra na travnatoj podlozi. On je u prvom kolu Kvinsa pobedio Artura Rinderkneša sa 7:6(5), 7:6(4).

Foto: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia Odličan meč odigrali su srpski teniser i Francus. Duel je bio izjednačen što se najbolje može videti po tome da je okončan posle dva taj-brejka. Takođe, zanimljivo je to da je duel protekao bez ijedne brejk lopte, a kad je bilo najvažnije 67. na ATP listi je bio najbolji i srušio je šestog nosioca. Hamad Međedović će u drugom kolu Kvinsa (London) igrati protiv još jednog Francuza Iga Ambera. BONUS VIDEO: