Ne pomaže ni Muslera! Ovako su Saudijci poveli protiv Bijelsinog tima! (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Ne pomaže ni Muslera! Ovako su Saudijci poveli protiv Bijelsinog tima! (video)

Nije mogao ništa golman Estudijantesa posle šuta Abdulaha Al Amrija.

AP Photo/Marta Lavandier Fudbaleri Saudijske Arabije šokirali su Urugvaj u završnici prvog poluvremena i stigli do vođstva srećnim pogotkom Abdulelaha Al Amrija. Branio je sve i svašta u završnici prvog poluvremena Fernando Muslera, u 37. minutu fenomenalno zaustavio udarac Al Amrija, potom imao još jednu dobru intervenciju. Međutim, u 41. minutu usledio je trenutak koji je potvrdio da nijedan čuvar mreže nijje svemoguć. Posle jednog kornera Muhamed Kano je šutirao
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