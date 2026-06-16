Ne pomaže ni Muslera! Ovako su Saudijci poveli protiv Bijelsinog tima! (video)

Nije mogao ništa golman Estudijantesa posle šuta Abdulaha Al Amrija.

AP Photo/Marta Lavandier Fudbaleri Saudijske Arabije šokirali su Urugvaj u završnici prvog poluvremena i stigli do vođstva srećnim pogotkom Abdulelaha Al Amrija. Branio je sve i svašta u završnici prvog poluvremena Fernando Muslera, u 37. minutu fenomenalno zaustavio udarac Al Amrija, potom imao još jednu dobru intervenciju. Međutim, u 41. minutu usledio je trenutak koji je potvrdio da nijedan čuvar mreže nijje svemoguć. Posle jednog kornera Muhamed Kano je šutirao