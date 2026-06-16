Prenos, Iran - Novi Zeland! Meč koji prati ceo svet, poznat je i razlog!

Večernje novosti pre 17 minuta
Prenos, Iran - Novi Zeland! Meč koji prati ceo svet, poznat je i razlog!

Sva dešavanja sa Svetskog prvenstva u SAD i utakmice iz Inglevuda pratite uživo iz minuta u minut.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia STADION: SoFi u Inglvudu. KAPACITET: 70.492. SUDIJA: Cezar Arturo Ramos (Meksiko). Zavesu na mečeve ovog dana, spuštaju u Grupi G selekcije Irana i Novog Zelanda. Njihov okršaj predstavljaće borbu za jedno od mesta koje vodi u narednu fazu takmičenja. Nema sumnje da je utakmica u Inglvudu dobila veliki značaj i pre samog početka, budući na ratnu situaciju koja vlada između SAD i Irana. Čak jedanaestorici članova iranske
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