Presedan na svetskom prvenstvu! Reprezentacija uradila nešto što nikad u istoriji nije niko!

Fudbalska reprezentacija Tunisa imenovaće Ervea Revara za novog selektora.

Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia Šokantna odluka je doneta ekspresno posle debakla od Švedske rezultatom 1:5, koji je u potpunosti uzdrmao ambicije afričke selekcije. Tunis je na Mundijal došao sa velikim ambicijama, ali je umesto toga doživeo katastrofu, što je odmah pokrenulo krizu u svlačionici i vrhu saveza. Najpre je smenjen dosadašnji selektor Sabri Lamuši, a kako tvrde izvori bliski timu, čelnici Saveza su stupili u kontakt sa francuskim stručnjakom