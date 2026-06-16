Presedan na svetskom prvenstvu! Reprezentacija uradila nešto što nikad u istoriji nije niko!

Večernje novosti pre 44 minuta
Presedan na svetskom prvenstvu! Reprezentacija uradila nešto što nikad u istoriji nije niko!

Fudbalska reprezentacija Tunisa imenovaće Ervea Revara za novog selektora.

Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia Šokantna odluka je doneta ekspresno posle debakla od Švedske rezultatom 1:5, koji je u potpunosti uzdrmao ambicije afričke selekcije. Tunis je na Mundijal došao sa velikim ambicijama, ali je umesto toga doživeo katastrofu, što je odmah pokrenulo krizu u svlačionici i vrhu saveza. Najpre je smenjen dosadašnji selektor Sabri Lamuši, a kako tvrde izvori bliski timu, čelnici Saveza su stupili u kontakt sa francuskim stručnjakom
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