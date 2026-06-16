Ako je i vaša ćerka opsednuta kozmetikom, možda ima kozmetikoreksiju

Devojčice sa iznenađujućom sigurnošću govore o kremama, serumima i rutinama nege, i vrlo rano počinju da odlaze u parfimerije sa jasnim idejama šta moraju da kupe

Jedna od neobičnosti vremena u kojem živimo jeste potreba da gotovo svaku pojavu imenujemo. Tako u naš svakodnevni govor ulaze izrazi koji su do juče pripadali stručnim tekstovima ili internet zajednicama, a danas ih izgovaramo kao da su oduvek bili tu. Dok mlađi bez zadrške govore o FOMO efektu, ghostovanju ili doomscrollingu, mnogi među nama koji pripadamo generaciji njihovih roditelja najpre zastanu, pokušavajući da odgonetnu šta se zapravo krije iza tih novih