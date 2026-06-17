Bizaran incident na Irak - Norveška: Gejzir na terenu VIDEO

B92 pre 18 minuta
Bizaran incident na Irak - Norveška: Gejzir na terenu VIDEO

Utakmicu između reprezentacija Iraka i Norveške na Svetskom prvenstvu obeležio je nesvakidašnji incident koji je nakratko izazvao nevericu na stadionu u Bostonu.

Tokom poluvremena došlo je do pucanja cevi za navodnjavanje terena, usled čega je voda velikom silinom počela da izbija na travnatu podlogu, pretvarajući deo igrališta u svojevrsni gejzir. Organizatori i službe zadužene za održavanje stadiona odmah su reagovali kako bi sanirali kvar i sprečili dalje izlivanje vode. Zbog problema je nastavak meča bio pod znakom pitanja, ali su nadležni uspeli da otklone kvar pre početka drugog poluvremena. Snimci incidenta brzo su
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