Bizaran incident na Irak - Norveška: Gejzir na terenu VIDEO

Utakmicu između reprezentacija Iraka i Norveške na Svetskom prvenstvu obeležio je nesvakidašnji incident koji je nakratko izazvao nevericu na stadionu u Bostonu.

Tokom poluvremena došlo je do pucanja cevi za navodnjavanje terena, usled čega je voda velikom silinom počela da izbija na travnatu podlogu, pretvarajući deo igrališta u svojevrsni gejzir. Organizatori i službe zadužene za održavanje stadiona odmah su reagovali kako bi sanirali kvar i sprečili dalje izlivanje vode. Zbog problema je nastavak meča bio pod znakom pitanja, ali su nadležni uspeli da otklone kvar pre početka drugog poluvremena. Snimci incidenta brzo su