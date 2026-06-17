"Sa ovakvim Mesijem je sve moguće, Francuska je prvi favorit Mundijala"

B92 pre 54 minuta
"Sa ovakvim Mesijem je sve moguće, Francuska je prvi favorit Mundijala"

Jovan Nišić, srpski fudbaler koji trenutno nastupa za Lokomotivu iz Taškenta, nikada nije krio da je oduševljen Mesijem i da mu počastvovan što je mogao da isprati čitavu njegovu karijeru.

Lionel Mesi postigao je tri pogotka protiv Alžira za pobedu Argentine sa 3:0 na startu Svetskog prvenstva, što je oduševilo Nišića. "Sa ovakvim Mesijem sve je moguće. Argentina ima neverovatnu povezanost unutar ekipe. Svi su okupljeni oko zajedničkog cilja i nema velikih ega. Deluje da su svi potpuno posvećeni timu. Verujem da mogu da stignu daleko, ali mislim da postoji pet ili šest reprezentacija koje imaju realne šanse za titulu i da će nijanse odlučivati u
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