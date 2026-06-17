"Sa ovakvim Mesijem je sve moguće, Francuska je prvi favorit Mundijala"

Jovan Nišić, srpski fudbaler koji trenutno nastupa za Lokomotivu iz Taškenta, nikada nije krio da je oduševljen Mesijem i da mu počastvovan što je mogao da isprati čitavu njegovu karijeru.

Lionel Mesi postigao je tri pogotka protiv Alžira za pobedu Argentine sa 3:0 na startu Svetskog prvenstva, što je oduševilo Nišića. "Sa ovakvim Mesijem sve je moguće. Argentina ima neverovatnu povezanost unutar ekipe. Svi su okupljeni oko zajedničkog cilja i nema velikih ega. Deluje da su svi potpuno posvećeni timu. Verujem da mogu da stignu daleko, ali mislim da postoji pet ili šest reprezentacija koje imaju realne šanse za titulu i da će nijanse odlučivati u