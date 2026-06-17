Srušio se avion na auto-put: Sve je u plamenu, ima mrtvih; Jezivi snimci VIDEO

B92 pre 1 sat
Srušio se avion na auto-put: Sve je u plamenu, ima mrtvih; Jezivi snimci VIDEO

Jedna osoba je poginula, a pet je povređeno kada se mali avion koji je prevozio šest putnika srušio i zapalio na auto-putu u američkoj saveznoj državi Teksas.

Nesreća se dogodila u gradu Laredo, na državnom auto-putu, u utorak uveče, nešto posle 22:00 časa po lokalnom vremenu, prenosi AP. Nema informacija o povređenima u vozilima na auto-putu, navodi agencija. Video objavljen na internetu prikazuje avion prevrnut na bok, koji je udario u barijeru na auto-putu. Laredo se nalazi u južnom delu Teksasa, direktno na granici sa Meksikom.
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