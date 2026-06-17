Novi rekordi čarobnjaka Mesija: Het-trik Alžiru za istoriju na šestom Mundijalu

BBC News pre 51 minuta | Elizabet Konvi - Reporterka

REUTERS/Claudia Greco

Utorak na Mundijalu u Americi, Meksiku i Kanadi bio je dan najvećih fudbalskih zvezda.

Čak i među njima, Lionel Mesi i dalje prednjači.

Nekoliko sati pošto su sjajne utakmice odigrali Francuz Kilijan Mbape i Norvežanin Erling Haland, postigavši po dva gola na prvim nastupima na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, sve je bilo spremno za Argentinca.

Ispostavilo se da je glavna zvezda večeri bio 38-godišnji Mesi, a publika u Kanzas Sitiju gledala je šou u ubedljivoj pobedi protiv Alžira.

Postigao je prvi mundijalski het-trik u karijeri i izjednačio se na listi najboljih strelaca u istoriji svetskih prvenstava sa bivšim nemačkim napadačem Miroslavom Kloseom - obojica sada imaju po 16 pogodaka.

Uprkos godinama, Mesi je pokazao da je i dalje u vrhu svetskog fudbala.

Argentina je savladala Alžir (3:0), a sve oči bile su uprte u legendu španske Barselone koja sada igra za Inter Majami.

Kada se našao u prvoj postavi oborio je još jedan rekord i postao prvi fudbaler koji je igrao na šest svetskih prvenstava, samo dan pre Portugalca Kristijana Ronalda, koji će taj podvig moći da izjednači u sredu.

Mesi je debitovao kao 18-godišnjak na Mundijalu u Nemačkoj 2006, a dve decenije kasnije u Kanzas Sitiju delovao je spremno kao i ranijih godina i publici je ponudio spektakularnu partiju u danu kada je zabeležio 200. nastup za reprezentaciju Argentine.

U prvom poluvremenu Mesi je grubo startovao na alžirskom defanzivcu Aisi Mendiju, đonom je nagazio na list njegove noge, a mnogi su pomislili da bi mogao da dobije crveni karton, ali mu sudija nije pokazao ni žuti.

Tada je već bio postigao jedan pogodak, a sa još dva do kraja utakmice doneo je prva tri boda Argentini.

„Stvarno su prelepi momenti u kojima uživam sa porodicom, saigračima, onima koji su uvek tu.

„Veoma smo ujedinjeni i vrlo smo jaka grupa.

„Osećam se dobro, imali smo sreće da pobedimo u teškom meču. Važno je da smo započeli turnir pobedom", rekao je posle meča.

Zahvalio se i argentinskim navijačima, koji su „pokazali da su ludi" za fudbalom i ponovo su ispunili stadion.

„Sve što sada prolazim je bonus.

„Imao sam dovoljno sreće da ostvarim sve snove, čak i više od toga, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu", dodao je Argentinac, koga mnogi smatraju najboljim fudbalerom u istoriji.

Argentinski selektor Lionel Skaloni, koji je Mesiju bio i saigrač u reprezentaciji na Mundijalu 2006, „nema reči da opiše" omalenog napadača njegovog tima.

„Tokom 20 godina nas je navikao da gledamo ovakve stvari.

„Inspiriše sve koji ga gledaju", dodao je Skaloni.

Pogledajte kako je Mesi konačno osvojio prvu mundijalsku titulu u Kataru:

'Proslavlja golove kao da su prvi'

Na meču je bilo ranih naznaka da bi Mesi mogao da odigra veliku partiju.

Posle samo četiri minuta, istrčao je ka golu protivnika i savladao golmana Luku Zidana, ali je bajkovit početak utakmice sprečio linijski sudija koji je podigao ofsajd zastavicu.

Navijači su slavili kao da su osvojili titulu svetskog prvaka.

Novinari su se gledali u čudu.

Ponovo se dešava.

Samo je malo odloženo do 18. minuta, kada je došao novi veliki trenutak Lionela Mesija.

Primio je loptu na više od 20 metara od gola, prebacio je na levu nogu i predivnim udarcem pogodio gornji desni ugao alžirskog gola.

Golman Luka Zidan, sin francuske legende Zinedina Zidana, dodirnuo je loptu sa obe ruke, ali je uradac bio prejak.

Stadion u Kanzas Sitiju je eksplodirao, a argentinski navijači su bučno proslavili 14. Mesijev gol na svetskim prvenstvima.

Reuters/Denny Medley

Bio je to početak istorijske večeri.

„Mesi slavi kao da mu je prvi gol na Mundijalu.

„Zbog veštine koju ima, ne deluje da uopšte stari. Sjajan je sa loptom u nogama i, kao što biste očekivali, fenomenalan u završnici", rekao je Leon Osman, bivši vezista Evertona.

Mesi nastavlja da prkosi godinama, a dve decenije posle prvog nastupa zabeležio je 27. utakmicu na Mundijalu.

Tokom meča je stalno tražio opcije za dodavanje ili šut i konstantno je predviđao razvoj situacije na terenu.

Izgledao je spremno, brzo i bio je pretnja po gol Alžira.

U 60. minutu je ponovo izbio u prvi plan.

Skupa greška golmana Zidana doprinela je da lopta završi kod Mesija.

Kao i obično, bio je smiren i spakovao je loptu iza Zidanovih leđa i postao najstariji fudbaler u istoriji koji je postigao dva gola na mundijalskom meču.

Argentinac je postigao čak 10 golova na svetskim prvenstvima od kada je napunio 35 godina 2022, a to je više od Harija Kejna, Dijega Maradone, Kristijana Ronalda i Tjerija Anrija zajedno u tim godinama.

Istorijski trenutak

Mesi je u 76. minutu postigao i treći pogodak na asistenciju rezerviste Nika Gonzaleza.

Bilo je suđeno.

Izjednačio se sa nemačkim napadačem Miroslavom Kloseom, koji je dosad bio rekorder po broju golova na svetskim prvenstvima.

Podigao je ruke i pogledao ka nebu, a hiljade navijača uzvikivale su njegovo ime.

Čak i za Mesijeve standarde, to je bio poseban trenutak.

Okrenuo se ka hiljadama navijača kako bi im zahvalio, a na tribinama je bilo bučno.

Zamenjen je četiri minuta kasnije i napustio je teren ispraćen ovacijama.

Njegovo ime odjekivalo je Kanzas Sitijem.

Reuters Treći Mesijev go u utakmici protiv Alžira

Dugo posle kraja meča, hiljade argentinskih navijača ostale su na stadionu i žurka se nastavila.

U gomili obojenoj u plavo i belo, bubnjevi su odjekivali i čula se pesma.

Mnogi su nosili baš Mesijev dres, a neki su imali istetoviran njegov lik.

Svi su o njemu pričali.

Za njih je on „heroj i idol", mnogo više od fudbalera.

Neki ga opisuju i kao „sina Argentine".

Pre četiri godine u Kataru, doveo je zemlju do trofeja prvaka sveta.

Ko bi smeo da se opkladi da to neće učiniti ponovo?

Na tribinama je bio i Patrik Mahoms, kvoterbek Kanzas Siti Čifsa, koji je uglavnom prva zvezda na ovom stadionu, ali je i on, kao i ostali, bio opčinjen Mesijevom magijom.

U mundijalskom danu u kojem su mnoge zvezde izašle na teren, argentinska je sijala jače od drugih.

Da li je Mesi imao sreće da ne dobije crveni karton?

Reuters/Denny Medley

A sve je moglo da bude drugačije da je Mesi u prvom poluvremenu isključen pri vođstvu Argentine (1:0).

Kramponima je startovao na list Alžirca Mandija, ali ni poljski sudija Šimon Marčinjak, ni njegove kolege u VAR sobi, nisu smatrali da taj potez zaslužuje kaznu.

Nedum Onuoha, bivši defanzivac Mančester sitija, smatra da je trebalo da dobije crveni karton.

„To je propust. Dok je igrač bio na zemlji, mogli ste da vidite da je Mesi bio zabrinut, jer je uradio nešto što bi moglo da ga dovede u problem", dodao je za televiziju ESPN.

Ali, legendarni napadač Tjeri Anri smatra da je „namera jako važan faktor pri analizi ovakvih situacija".

„Kada pogledate ponovo, jasno vidite da je Lionel Mesi usredsređen na loptu i pokušava da napravi fudbalski potez, a ne da povredi bilo koga.

„Da, postojao je kontak. Da, izgleda čudno. Ali, nije svaki start za crveni karton", zaključuje Anri.

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(BBC News, 06.17.2026)