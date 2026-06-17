Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu izmene Mrdićevih zakona

Beta pre 40 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas u 11 časova vanrednu sednicu parlamenta sa 32 tačke dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona".

Poslanici će raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Venecijanska komisija u utorak je objavila naknadno mišljenje na hitno mišljenje o "Mrdićevim zakonima" gde navodi da je Srbija sprovela sedam od devet preporuka koje se odnose na te zakone, ali da dve ključne i dalje ostaju nerešene.

Na dnevnom redu su i predlozi izmena i dopuna Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, Zakona o presađivanju ljudskih organa i niz zakona iz oblasti ekonomije.

Vlada Srbije saopštila je da je na vanrednoj sednici u ponedeljak utvrdila predloge više izmena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa.

Izmene tih pravosudnih zakona usvojene su u januaru u Skupštini Srbije na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, zbog čega su u javnosti nazvani "Mrdićevi zakoni", a naišle su na kritike i negativne ocene savetodavnog tela Saveta Evrope - Venecijanske komisije.

Prošle sedmice, u petak, po tvrdnjama predsednice Skupštine Ane Brnabić, Venecijanska komisija dala "pozitivno mišljenje" o novom predlogu izmena tih zakona.

Predstavnici stručne javnosti u Srbiji upozorili su da su u novom predlogu ostala tri problematična rešenja, nakon što su prethodne izmene ocenjene kao narušavanje autonomije tužilaštva i nezavisnosti sudstva, kao i da bi mogle da utiču na napredak Srbije na evropskom putu i dobijanje novca iz Plana rasta Evropske unije.

(Beta, 17.06.2026)

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