Janjić (SRCE): Vlast ignoriše ključne preporuke EU o pravosudnim zakonima

Beta pre 1 sat

Zamenik šefa poslaničke grupe stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je da vlast na svaki način pokušava da izigra sve preporuke Evropske unije, uključujući i onu od Venecijanske komisije.

Janjić je rekao za televiziju N1, a ta stranka prenela u saopštenju, da je jedan deo rešenja izmenjenih pravosudnih zakona, koje je tražila Venecijanska komisija, a o kojima raspravlja Skupština, na neki način izvrnut u odnosu na ono što je Komisija tražila.

"To je u maniru Srpske napredne stranke - oni su napravili narativ da je to mišljenje pozitivno, a ono to svakako nije. Ono pohvaljuje određena rešenja i to ona koja se odnose na vraćanje na prethodna pre januara, a dve ključne preporuke svakako nisu ispunjene. Radi se o reupućivanju tužilaca koji su bili u TOK, pa sada više nisu. U ovom slučaju to je dvoje tužilaca, i deo koji se tiče statusa Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, koje i dalje ostaje posebno odeljenje pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu", rekao je Janjić.

On je ocenio da postoji još jedan problem o kojem se nije mnogo govorilo, a to je da tekst poslat Venecijanskoj komisiji nije kompletan, te da nisu poslate prelazne i završne odredbe tih izmena zakona, tako da Komisija nije imala uvid u, kako je naveo, veoma važne odredbe koje se tiču šta se dešava sa onim tužiocima koji su već postavljeni, odnosno upućeni po sada trenutnom zakonu.

"Venecijanska komisija nije imala uvid u to, tako da nije cenila te odredbe i na taj način je ona izigrana. A što se tiče ove dve preporuke koje nisu ispunjene, one su svakako problematične i one su se mogle vrlo lako ispuniti tako što bi se vratila ona prethodna rešenja, to oni nisu uradili", naveo je Janjić.

Vanredna sednica Skupštine Srbije sa 32 tačke dnevnog reda počela je danas nešto posle 11 časova, a na dnevnom redu su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona".

Poslanici će raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Venecijanska komisija u utorak je objavila naknadno mišljenje na hitno mišljenje o "Mrdićevim zakonima" gde je pozdravila što je Srbija sprovela sedam od devet preporuka koje se odnose na te zakone, ali navela da dve ključne i dalje ostaju nerešene.

(Beta, 17.06.2026)

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