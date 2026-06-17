Lavrov: Rusija podržava sporazum SAD i Irana i poziva Izrael da ga poštuje

Beta pre 1 sat

Moskva podržava sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata, izjavio je danasu ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom telefonskog razgovora sa iranskim kolegom Abasom Aragčijem, naglasivši da Izrael treba da ga poštuje.

"Ruski ministar je izrazio podršku memorandumu o razumevanju postignutom efikasnim posredovanjem Pakistana i Katara radi smanjenja tenzija u regionu", navodi se u saopštenju njegovog ministarstva na društvenim mrežama.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je u ponedeljak objavio da je postignut dogovor sa Iranom, a svečano potpisivanje je planirano za petak u Švajcarskoj.

(Beta, 17.06.2026)

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