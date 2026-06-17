Odložena sednica gradske uprave na kojoj je trebalo razgovarati o takozvanom Novom Sadu na vodi

Beta pre 2 sata

 Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada saopštila je danas da je sednica Komisije za planove, planirana za sutra, odložena za 30. jun, na čijem je dnevnom redu trebalo da bude reči o planu takozvanog "Novog Sada na vodi".

Kako se navodi, sednica je pomerena zbog velikog broja pristiglih primedbi.

Na dnevnom redu sednice Komisije za planove nalazi se više planova, a javnost je najviše interesovanja pokazala za plan takozvanog "Novog Sada na vodi", odnosno Nacrta plana generalne regulacije opštegradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz Bulevar despota Stefana u tom gradu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije na životnu sredinu.

Pored tog plana, na koji su građani, nevladine organizacije i tri limanske mesne zajednice uputile oko 10.000 primedbi, na dnevnom redu sednice nalazi se još nekoliko planova.

Komisija bi trebalo da razmatra "Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kovilj (delovi građevinskog područja uz nasip) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kovilj na životnu sredinu", zatim "Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3657 KO Novi Sad II)".

Takođe, i "Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na Bulevaru oslobođenja)", kao i "Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora za višeporodično stanovanje i parkovske površine Rotkvarija u Novom Sadu (lokalitet javne garaže)".

Građanski pokret Bravo zatražio je danas hitno otkazivanje sednice Komisije za planove, uz ocenu da je nemoguće da su urbanisti stigli za sedam dana da pročitaju preko 10.000 pristiglih primedbi i spreme odgovore na njih.

(Beta, 17.06.2026)

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