Počela vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu izmene Mrdićevih zakona

Beta pre 26 minuta

Vanredna sednica Skupštine Srbije sa 32 tačke dnevnog reda počela je danas nešto posle 11 časova, a na dnevnom redu su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona".
 

Poslanici će raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Venecijanska komisija u utorak je objavila naknadno mišljenje na hitno mišljenje o "Mrdićevim zakonima" gde je pozdravila što je Srbija sprovela sedam od devet preporuka koje se odnose na te zakone, ali navela da dve ključne i dalje ostaju nerešene.

Na dnevnom redu su i predlozi izmena i dopuna Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, Zakona o presađivanju ljudskih organa, kao i niz zakona iz oblasti ekonomije i međunarodni ugovori.

Vlada Srbije saopštila je da je na vanrednoj sednici u ponedeljak utvrdila predloge više izmena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa.

Izmene tih pravosudnih zakona usvojene su u januaru u Skupštini Srbije na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, zbog čega su u javnosti nazvane "Mrdićevi zakoni", a naišle su na kritike i negativne ocene savetodavnog tela Saveta Evrope - Venecijanske komisije.

Predstavnici stručne javnosti u Srbiji upozorili su da su u novom predlogu ostala tri problematična rešenja, nakon što su prethodne izmene ocenjene kao narušavanje autonomije tužilaštva i nezavisnosti sudstva, kao i da bi mogle da utiču na napredak Srbije na evropskom putu i dobijanje novca iz Plana rasta Evropske unije.

(Beta, 17.06.2026)

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