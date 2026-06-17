Ponoš (SRCE): Ponovne izmene pravosudnih zakona samo da bi se došlo do evropskih fondova

Beta pre 7 minuta

Narodni poslanik i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je da se u slučaju da se izglasaju izmene kompleta pravosudnih zakona "neće primenjivati", upitao zašto se pristupilo ponovnom izglasavanju tih propisa i traženja mišljenja Venecijanske komisije, dodajući da se novim izmenama pristupilo kako bi se došlo do evropskih fondova i umirili birači.

On je u Narodnoj skupštini izjavio da je prethodna verzija, takozvanih "Mrdićevih zakona", izglasana uprkos primedbama opozicije, stručne javnosti i uz skretanje pažnje tela Evropske unije, kao i da mišljenje Venecijanske komisije o izbornim zakonima nije afirmativno kako govore iz vladajuće većine.

Prema njegovim rečima, Srbiji je oko milijardu evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan blokirano zbog "Mrdićevih zakona" izbornih zakona i nefunkcionalnog REM-a, a ne neusklađenosti sa spoljnom politikom kako tvrde predstavnici vlasti.

"Predsednik Aleksandar Vučić je, obećavajući da će za dve nedelje uvesti promene koje nije sprovodo pet godina dokazao da se ne radi o manjku znanja ili institucionalnih kapaciteta, već o manjku političke volje da se reformiše pravosuđe. Time se potvrdilo da se nije činilo, ne zato što se nije moglo, nego što se nije htelo", rekao je Ponoš, aludirajući na poruke poslate sa samita EU - Zapadni Balkan, održanom nedavno u Tivtu.

Ponoš smatra i da se vlast novim zakonima potencijalno priprema za nove izbore, a da su sukobi unutar vladajuće koalicije "već počeli". 

Predlagač Srpske napredne stranke Milenko Jovanov mu je replicirao da u njegovom izlaganju nije bilo ni reči politike, da je samo vređao predstavnike vladajuće stranke, a zatim je rekao da je Ponoš zabeležen u Vikiliksu kao grobar srpske vojske, i to po nalogu. 

Skupština Srbije počela je danas vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlozi za izmenu i dopunu seta pravosudnih zakona koje je podnela Vlada Srbije.

Reč je o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

(Beta, 17.06.2026)

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