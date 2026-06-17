Tepić (SSP): Mrdićevi zakoni jedna od najprljavijih političkih prevara

Beta pre 44 minuta

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je da su "Mrdićevi zakoni" jedna od najprljavijih političkih prevara koju Srpska napredna stranka (SNS) pokušava da sprovede.

Ona je tokom skupštinske sednice rekla da vlast pokušava da predstavi izmene i dopune seta pravosudnih zakona kao reformu koja vidi Srbiju ka evropskom putu, ali da to nije tačno.

"Brnabić lupeta da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje. Ovo je četvrta verzija Mrdićevih zakona za koju tvrdite da je istorijski uspeh. Venecijanskoj komisiji nisu bile dostavljene prelazne odredbe", rekla je Tepić.

Ona je dodala da vlast nije otklonila štetne posledice "Mrdićevih zakona" koji su usvojeni početkom godine, iako je Venecijanska komisija to zatražila.

Rekla je da SSP neće glasati za izmene i dopune tih zakona.

Ministar pravde Nenad Vujuć rekao je da se štetne posledice "Mrdićevih zakona" ne pominju u mišljenju Venecijanske komisije.

Po njegovim rečima, nije tačno da je vlast poslala Venecijanskoj komisiji drugačiju verziju zakona u odnosu na onu koja je dostavljena poslanicima.

"Prelazne i završne odredbe su samo normativnog karaktera, govore o stupanju zakona na snagu i određenim rokovima", rekao je Vujić.

Jutros je počela sednica Skupštine Srbije na čijem su dnevnom redu, između ostalog, izmene i dopune seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona".

Venecijanska komisija u utorak je objavila naknadno mišljenje na hitno mišljenje o "Mrdićevim zakonima" gde navodi da je Srbija sprovela sedam od devet preporuka koje se odnose na te zakone, ali da dve ključne i dalje ostaju nerešene.

Izmene tih pravosudnih zakona usvojene su u januaru u Skupštini Srbije na predlog poslanika vladajuće SNS Uglješe Mrdića, zbog čega su u javnosti nazvani "Mrdićevi zakoni", a naišle su na kritike i negativne ocene savetodavnog tela Saveta Evrope - Venecijanske komisije.

(Beta, 17.06.2026)