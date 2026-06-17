Menja se zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Biznis i finansije pre 56 minuta  |  Forbes
Menja se zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

1 Na red su došle izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U toku je javna rasprava, a Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku sugestije i predloge prima do 6. jula. Predloženim izmenama se, između ostalog, izjednačavaju uslovi za odlazak u penzije profesionalnih vojnika po ugovoru sa podoficirima i oficirima do čina pukovnika. Poljoprivednicima će biti dopušteno duže mirovanje staža, više je onih koji će moći da zatraže penziju pre prekida radnog odnosa. Na deo izmena smo se obavezali usklađivanjem sa
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