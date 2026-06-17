MOL i Vlada Srbije potpisali Akcionarski sporazum o upravljanju NIS-om

Biznis i finansije pre 1 sat
MOL i Vlada Srbije potpisali Akcionarski sporazum o upravljanju NIS-om

1 MOL Grupa potpisala je Akcionarski sporazum sa Vladom Republike Srbije kojim se definiše budući model upravljanja kompanijom Naftna industrija Srbije (NIS).

Ukoliko MOL Grupa uspešno postane većinski vlasnik kompanije, obezbediće dalji razvoj NIS-a, sigurno snabdevanje tržišta Srbije i nastavak rada Rafinerije nafte Pančevo. Pored zaključenja kupoprodajnog ugovora, za realizaciju transakcije neophodna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL Grupa nastavlja pregovore sa kompanijom Gazprom Neft o preuzimanju njenog vlasničkog udela od 56,15 odsto u NIS-u. MOL Plc. („MOL“) ovim putem obaveštava tržište kapitala o
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