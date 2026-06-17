Air Serbia predstavila ELEVATE – inovativni program lojalnosti

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Air Serbia predstavila ELEVATE – inovativni program lojalnosti

nove pogodnosti za putnike

Nacionalni avio-prevoznik Air Serbia predstavio je ELEVATE – potpuno novi, inovativni program lojalnosti osmišljen da transformiše iskustvo letenja i unese novu dimenziju pogodnosti za sve putnike. “Kreiran sa ciljem da nagradi vernost i poverenje, ELEVATE donosi savremen i fleksibilan pristup putovanjima. Od sada, svaka kupovina avio-karata ili dodatnih usluga članovima donosi poene, koje mogu jednostavno zameniti za niz ekskluzivnih benefita i personalizovanih
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