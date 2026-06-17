(Foto) Umro vozač čiji se auto prevrnuo na krov Novi detalji saobraćajne nesreće na Banovom brdu: Pozlilo mu u vožnji, pa izgubio kontrolu, nije mu bilo spasa

Blic pre 2 sata
(Foto) Umro vozač čiji se auto prevrnuo na krov Novi detalji saobraćajne nesreće na Banovom brdu: Pozlilo mu u vožnji, pa…
Jedan muškarac je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Banovom brdu u Požeškoj ulici Nesreća se dogodila kada je vozaču iznenada pozlilo i izgubio je kontrolu nad vozilom Jedan muškarac izgubio je život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12.30 časova dogodila u Požeškoj ulici na Banovom brdu, u neposrednoj blizini Doma zdravlja. Prema prvim informacijama, sumnja se da je do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozaču automobila iznenada pozlilo tokom
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