Klima ili otvoreni prozori: Šta vas više košta tokom leta?

Ulazak u automobil po vrućini predstavlja izazov za vozače zbog dileme između klime i otvorenih prozora Stručnjaci tvrde da je brzina od 72 km/h ključna granica kod izbora optimalnog rashlađivanja Kada živa u termometru pređe 30 stepeni, svaki ulazak u automobil postaje izazov, a vozači se suočavaju sa večitom dilemom: da li uključiti klima-uređaj i "pojačati" potrošnju goriva, ili otvoriti prozore i rizikovati veću buku i otpor vazduha? Stručnjaci ističu da