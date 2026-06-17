Klima ili otvoreni prozori: Šta vas više košta tokom leta?

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Klima ili otvoreni prozori: Šta vas više košta tokom leta?
Ulazak u automobil po vrućini predstavlja izazov za vozače zbog dileme između klime i otvorenih prozora Stručnjaci tvrde da je brzina od 72 km/h ključna granica kod izbora optimalnog rashlađivanja Kada živa u termometru pređe 30 stepeni, svaki ulazak u automobil postaje izazov, a vozači se suočavaju sa večitom dilemom: da li uključiti klima-uređaj i "pojačati" potrošnju goriva, ili otvoriti prozore i rizikovati veću buku i otpor vazduha? Stručnjaci ističu da
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Klima ili otvoreni prozori: Šta vas više košta tokom leta?

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